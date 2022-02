Salernitana-Milan, Pioli: “Bisognava controllare la gara, non chiuderla”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Salernitana-Milan, partita del 26° turno della Serie A 2021-2022

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Ci siamo fregati da soli. Volevamo chiudere la partita e invece bisognava controllarla. Non dovevamo prendere quei contropiedi e questa è una lezione che dobbiamo imparare. Non dovevamo pensare di chiudere la partita in 20 minuti, invece siamo troppi entusiasti, troppo generosi e questo ci è costato caro. Non siamo riusciti a fare la nostra prestazione più brillante".