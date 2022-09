Saelemaekers: “De Ketelaere? Lo vedo bene, l’ho aiutato per cose extra-campo”

Alexis Saelemaekers , alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria di Champions League, ha parlato del suo connazionale Charles De Ketelaere . Il numero 90, a suo avviso, è molto tranquillo e sicuro delle sue capacità. Un po' meno nelle cose extra-campo dal momento che lo stesso Saelemaekers ha dovuto aiutarlo in alcune cose. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

Come giudica De Ketelaere: "Lo vedo molto bene nella squadra, è arrivato tranquillo e sereno. Sicuro delle sue capacità. È una buona cosa per un giocatore. L'ho aiutato per le cose fuori dal campo che è più difficile quando arrivi in una nuova città. L'ho aiutato su questo, ma penso che sappia cosa fare".