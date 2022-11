Ronaldo: “Sono l’unico a segnare in cinque Mondiali. Sul Manchester…”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Ghana, Cristiano Ronaldo ha parlato del match dove ha anche segnato il gol del momentaneo 1-0. Queste le sue dichiarazioni: "È un momento bellissimo, sono alla mia quinta Coppa del Mondo. Siamo partiti con il piede giusto, questa è stata una vittoria importantissima. Sappiamo che in queste competizioni vincere la prima partita è fondamentale. E poi un altro record: sono l'unico giocatore a segnare in cinque Mondiali consecutivi, che per me è motivo di grande orgoglio. Sono molto contento che la squadra abbia fornito un'ottima prestazione".