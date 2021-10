Roma-Milan, Pioli: “Messias e Florenzi? Ecco quando possono rientrare”

Stefano Pioli, alla vigilia di Roma-Milan, ha parlato delle condizioni fisiche di Junior Messias e Alessandro Florenzi. Questi gli aggiornamenti

Stefano Pioli, alla vigilia di Roma-Milan, ha parlato delle condizioni fisiche di Junior Messias e Alessandro Florenzi. Questi gli aggiornamenti in conferenza stampa: "Non sono a disposizione. Dovrebbero tornare in gruppo nei prossimi giorni. Dovrebbero tornare forse per il Derby".