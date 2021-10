Milan, Pioli: “Ibrahimovic sta meglio. Dobbiamo mantenere il livello alto”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla prestazione: "Nel nostro modo di giocare non possiamo non essere intensi o generosi. Magari qualche errore lo facciamo a livello di lucidità, ma ci prendiamo i nostri rischi. Non possiamo pensare di dominare tutta la partita perché i livelli in Serie A si stanno alzando. Oggi le squadre medie ti metto in difficoltà, noi dobbiamo continuare così e pensare gara dopo gara. Ora ci buttiamo in Champions perché quello zero in classifica ci dà fastidio".