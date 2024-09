Roma, Juric si presenta: “L’obiettivo è andare in Champions League”

Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione, Ivan Juric , nuovo tecnico della Roma , ha parlato della sua nuova avventura giallorossa: "La proprietà è stata molto chiara e diretta. Secondo me stanno facendo un cambiamento societario in senso che la rosa sta diventando molto più giovane. Che hanno tanti giocatori da crescere e da sviluppare. C’è un buon mix tra giocatori esperti e giovani. C’è tanto da lavorare. Mi hanno chiesto lo sviluppo dei giocatori e certamente i risultati. Alzando il livello di tutta la rosa. L’obiettivo della società è che la Roma debba entrare in Champions e rimanerci nel tempo. Questo l'obiettivo principale".

Infine, il nuovo allenatore giallorosso ha concluso: "A tratti ci sono state secondo me cose positive a tratti cose negative. Durante le stesse partite vedevamo movimenti positivi dove si esprimeva buon calcio e momenti dove no. Sicuramente c’è da migliorare questi aspetti. Non è tutto da buttare. Secondo me Daniele ha fatto un grandissimo lavoro ma anche di organizzazione e di lavoro e di comportamento dei giocatori. Che sono abituati a lavorare molto bene. La squadra anche fisicamente è a un buonissimo livello. Io vorrei introdurre certe cose che ho visto in passato e che secondo me possiamo fare".