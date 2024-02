Rennes-Milan, Stephan: “Ce la giocheremo fino alla fine”

Domani ci sarà Rennes-Milan, partita di ritorno degli spareggi di Europa League, dopo il 3-0 per i milanesi dell'andata, e oggi ha parlato in conferenza stampa Julien Stephan, allenatore dei francesi. Ecco tutte le sue dichiarazioni: "Ci giocheremo le nostre carte fino alla fine. Non potremo giocare una partita normale. L’obiettivo è imballare la partita e creare insieme le condizioni per cercare di avere un elemento di irrazionalità in questa partita". LEGGI ANCHE: Rennes-Milan, rifinitura a Milanello: per Pioli solo buone notizie >>>