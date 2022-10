Real Madrid, Ancelotti: “Mercato? Rosa così fino a fine stagione”

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti , ieri pomeriggio, ha pareggiato per 1-1 al 'Santiago Bernabéu' contro i catalani del Girona . Vantaggio dei 'Blancos' al 70' con una rete di Vinícius Júnior ; pareggio ospite, all' 80' , su calcio di rigore segnato dall'uruguaiano Christian Stuani , visto anche in Serie A anni fa con la maglia della Reggina .

"Non stiamo pensando al mercato invernale, non siamo interessati - ha spiegato Ancelotti -. Questa è la rosa e tale rimarrà fino alla fine della stagione, non cambieremo in corsa”, ha assicurato l’ex rossonero. Difficile, dunque, che Marco Asensio, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023 e in trattativa per il rinnovo, possa diventare un obiettivo sensibile proprio del Milan. Van Basten: il Milan, la Madonna e ... cosa ci siamo persi?