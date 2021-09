Real Madrid, Ancelotti: “Isco e Jovic? Normale essere tristi se non giocano”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Isco e Jovic, due giocatori accostati più volte e con insistenza al Milan

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato di Isco e Jovic, due giocatori accostati più volte e con insistenza al Milan. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Maiorca: "Non mi piacciono i giocatori che non giocano e sono felici. È normale che Asensio non sia felice se non gioca, lo stesso vale per Isco e Jovic. Tutti e tre si stanno allenando bene. Isco e Jovic sono stati molto importanti nei 10 minuti che hanno giocato al Mestalla contro il Valencia, devono continuare a mettermi in difficoltà". Ecco la probabile formazione di Stefano Pioli per Milan-Venezia: leggero turnover rossonero