Psg, Donnarumma: “Non è stato un anno facile, ma sono sempre io”

Gianluigi Donnarumma , ex portiere del Milan, ha parlato del suo primo anno al Psg, definendolo 'non facile' vista l'alternanza con Keylor Navas. Queste le dichiarazioni dal ritiro della Nazionale in conferenza stampa.

"Far parte di una società del genere e di una squadra del genere ti aiuta tanto, alternarsi per un portiere non è semplice ma questa stagione mi ha aiutato da tutti i punti di vista. Non è stato un anno facile, ma sono sempre io e lavoro sempre al massimo. Sono sempre a disposizione della squadra, dell'Italia. Non c'è alcun problema, bisogna solo ripartire e farlo al meglio".