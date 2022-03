Cristiano Ronaldo: “Macedonia? Se è qui è perché merita di esserci”

Cristiano Ronaldo, in vista della finale playoff per i Mondiali, si è detto sorpreso dalla Macedonia, ma ne sottolinea i meriti sportivi

L'eliminazione dell'Italia dai Mondiali di Qatar 2022 è certamente una sorpresa data l'oggettiva superiorità tecnica rispetto alla Macedonia del Nord. Questi ultimi affronteranno in finale il Portogallo di Cristiano Ronaldo. L'attaccante del Manchester United, in conferenza stampa, non ha però nessun dubbio: se la nazionale macedone si trova a questo punto è perché lo ha meritato. Queste le dichiarazioni.