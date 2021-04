Pirlo: “Incontro Agnelli-Allegri? Come se io andassi a cena con Maldini”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato dell'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Ecco il paragone dell'ex Milan

In casa Juventus tiene banco l'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il presidente Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. C'è in ballo il grande ritorno del 'conte Max' sulla panchina bianconera. Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ridimensiona l'accaduto e risponde così alla domanda sulla mancata presa di posizione del suo club per tutelarlo. Le dichiarazioni: "No, nessuna presa di posizione. Sono stato avvertito dal presidente in persona di questo incontro. Loro sono amici e a parte il calcio l'amicizia resta, è come se io andassi a cena con Maldini e il giorno dopo verrebbe fuori di me come allenatore del Milan. Oltre al calcio c'è anche l'amicizia, sono cose normali".