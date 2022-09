Pioli e il Var: “Quello che è successo è spiazzante, si trovino soluzioni”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Dinamo Zagabria di Champions League, si è soffermato sul Var e, in particolare, sul tanto discusso gol annullato ad Arkadiusz Milik in Juventus-Salernitana. Un episodio, a suo dire, 'spiazzante'. Serve trovare subito della soluzioni per evitare di incappare nuovamente in simili errori. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.