Pioli: “Tante assenze in difesa, ma davanti abbiamo giocatori forti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha tenuto, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), la conferenza stampa di presentazione di Milan-Atalanta, gara in programma domani sera, alle ore 21:45, a ‘San Siro‘.

Interrogato, dai cronisti presenti, sulle tante assenze alle quali dovrà fare fronte domani il suo Milan (i difensori Andrea Conti, Alessio Romagnoli, Theo Hernández e il centrocampista Ismaël Bennacer, tra infortuni e squalifiche), Pioli ha sottolineato sicuro: “Nel reparto difensivo abbiamo tante assenze e qualcosa mancherà, ma in avanti no. Abbiamo giocatori forti. Da metà campo in avanti avremo le possibilità anche di migliorarla la squadra”.

"Le assenze ci sono, ma stiamo bene, siamo pronti e vivi. Sappiamo che dobbiamo mettere in campo una grandissima prestazione. Mi preoccupano i pochi cambi dietro, ma saremo competitivi sicuramente", ha incalzato Pioli.

