Pioli: “Contro la Salernitana abbiamo giocato con frenesia” | News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, Stefano Pioli ha parlato del risultato del match contro la Salernitana. Queste le sue dichiarazioni: "Alla squadra ho trasferito una valutazione della nostra prestazione con lucidità. Abbiamo iniziato bene, ma abbiamo giocato con frenesia, come se mancassero cinque minuti alla fine. Abbiamo un piano gara, ma bisogna analizzare i momenti della partita. Capire quando accelerare e quando rallentare. Gli altri risultati non li gestiamo, ma gestiamo ciò che faremo noi". Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, esclusiva Bertotto.