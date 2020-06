Pioli: “Saelemaekers ha qualità: sia però più lucido e meno frenetico”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), i temi principali della sfida Spal-Milan, in programma domani sera, ore 21:45, allo stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara.

Interrogato su Alexis Saelemaekers, entrato bene domenica pomeriggio a ‘San Siro‘ contro la Roma, Pioli ha detto: “Mi piace molto come sta in campo e mi piace la sua duttilità. Ha qualità, è dinamico e tecnico, ma deve provare ad essere più lucido e meno frenetico. Ha tempo per migliorare, vista la giovane età: imparerà a farlo”. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MISTER PIOLI >>>