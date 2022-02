Pioli: “Rotazioni? La mia idea è sempre schierare la formazione migliore”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria, Stefano Pioli ha parlato di possibili rotazioni tattiche per la gara di domani. Queste le sue dichiarazioni: "La mia idea è schierare sempre la formazione migliore. Può essere che domani non sia la stessa di mercoledì. Per caratteristiche diverse e situazioni fisiche e mentali. Sempre formazione migliore, che varia in base ad avversari e come stiamo". Milan, le top news di oggi: riscatto Brahim, retroscena Bennacer.