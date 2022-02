Pioli: “Rinnovo Theo Hernandez? Il Milan ha una visione per il futuro”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, nel corso della conferenza stampa pre Milan-Sampdoria ha parlato anche di Theo Hernandez

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria. Pioli si è soffermato anche sul rinnovo di Theo Hernandez: "Credo che sia un bellissimo segnale. Di un club che ha una visione per il presente e soprattutto per il futuro. Il fatto che Theo Hernandez abbia voluto il rinnovo è un segnale importante per tutti. Avere giocatori che hanno senso di appartenenza, avere un club che programma, significa che il percorso dà continuità e stabilità per tornare ai massimi livelli".