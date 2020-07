Pioli: “Questa mentalità dovrà essere la base per la prossima stagione”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) alla vigilia di Milan-Cagliari, 38^ ed ultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Interrogato, dai cronisti presenti, sulla forza mentale del Milan in questo periodo, Pioli ha detto: “Deve essere il nostro filo conduttore nella prossima stagione perché avremo poca pausa e sicuramente saremo chiamati in causa il 17 settembre con il preliminare di Europa League. Abbiamo lavorato tanto per trovare questa continuità e questa filosofia di gioco”.

Ed ancora, sulla mentalità vincente acquisita nel corso di questi ultimi due mesi, Pioli ha concluso: “Creare una mentalità è l’aspetto più complicato. Ci siamo riusciti e anche in tempi non eccessivi. Questa mentalità deve essere la base per la prossima stagione”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

