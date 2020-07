Pioli: “Porte chiuse un vantaggio? Saremmo più forti con i nostri tifosi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha tenuto, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), la conferenza stampa di presentazione di Milan-Atalanta, gara in programma domani sera, alle ore 21:45, a ‘San Siro‘.

Interrogato, dai cronisti presenti, sul momento del Milan che, magari, giocando a porte chiuse post lockdown, è stato avvantaggiato rispetto altre squadre, Pioli ha risposto: “Credo che con i nostri tifosi saremmo ancora più forti, ci hanno sostenuto soprattutto nelle difficoltà. Non è facile aiutarci quando la classifica non rispecchia il blasone del club”.

“Posso solo immaginare cosa significherebbe giocare contro l’Atalanta con il nostro tifo, non vedo l’ora di averli nella prossima stagione allo stadio. Già in 11 siamo forti, ma in 12 lo siamo ancora di più”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

