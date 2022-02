Pioli: “Florenzi è un giocatore forte, un titolare del Milan”

Alessandro Florenzi può giocare titolare nel derby Milan-Inter di Coppa Italia? Stefano Pioli non si sbilancia, ma elogia il suo giocatore

Alessandro Florenzi può giocare titolare nel derby Milan-Inter di Coppa Italia? Stefano Pioli non si sbilancia, ma elogia il suo giocatore in conferenza stampa: "E' un giocatore forte, sicuramente. Ma ho due terzini forti per fortuna, che sono anche simili per caratteristiche. Lui per me è un titolare del Milan, vedremo che scelte farò di volta in volta. Quello che posso dire è che sono felice delle sue prestazioni e del suo apporto, è un giocatore di cui non posso far altro che parlare bene".