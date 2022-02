Pioli: “Felici per le ultime due partite, ma pensiamo a domani” | News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria, Stefano Pioli ha risposto così alla domanda se la vittoria nel derby ha svoltato la stagione: "Il pessimismo non è mai entrato qui. Abbiamo avuto tanta fiducia sempre. La forza del gruppo è continuare a lavorare quando non vengono i risultati. Facile farlo quando si vince. Molto più gratificante e positivo quando non riesce tutto al massimo. Continuiamo a pensare di partita in partita, siamo felici per le ultime due, ma pensiamo a domani".