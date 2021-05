Pioli: “Ecco come abbiamo superato le sconfitte contro Sassuolo e Lazio”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato, alla vigilia di Milan-Cagliari, di come la sua squadra ha reagito dopo quel doppio pesante k.o.

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari . Interrogato dai cronisti su come la sua squadra ha saputo reagire in seguito la doppia sconfitta contro Sassuolo e Lazio , visto che sono arrivati i successi contro Benevento , Juventus e Torino , Pioli ha replicato quanto segue.

"E' arrivata la consapevolezza che il nostro lavoro continuava anche nelle sconfitte. Le prestazioni non sono mai mancate. Quando tu sai che quello che stai facendo ti permette di crescere, di giocare da squadra, di giocare un bel calcio, ti permette di non abbatterti nei momenti difficili. Non solo quello è stato un momento delicato, c'era stato anche tra La Spezia e derby. Non è mai cambiato il nostro modo di approcciare le partite, di stare bene in campo". Leggi qui le dichiarazioni integrali di Pioli alla vigilia di Milan-Cagliari >>>