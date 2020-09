Pioli in conferenza: “L’Europa è l’habitat del Milan. Condizione fisica ok”

Milan, dichiarazioni Pioli in conferenza

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli ha introdotto a Milanello in conferenza stampa (qui quella integrale) i temi principali di Shamrock Rovers-Milan, gara che si giocherà domani sera a Dublino e valida come secondo turno preliminare di Europa League. Il tecnico si è soffermato sulla condizione della squadra rossonera, queste le sue dichiarazioni: “L’Europa è sempre stato l’habitat del Milan e quindi è evidente che l’obiettivo della stagione deve essere quello di portarlo in Europa. Siamo pronti, consapevoli delle difficoltà: gli irlandesi sono una squadra fisica e intesa, quindi dovremo approcciare molto bene la gara. Preparazione? I giocatori avevano bisogno di staccare dopo il lungo sforzo fatto nella scorsa stagione, soprattutto dal punto di vista mentale. Li ho trovati subito bene dal punto di vista mentale, cosa che secondo me farà la differenza, perché sei pronto maggiormente a sacrificarti. Tutte le amichevoli le abbiamo affrontate con lo spirito giusto, anche se con qualche errore”. La gara avrà il suo fischio di inizio domani alle ore 20.00. La diretta tv della partita sarà su DAZN. Per tutte le ultime notizie e le novità di formazione del Milan vai qui.

