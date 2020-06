Pioli: “Calhanoglu ha tutto per essere un top: per me già lo è”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), i temi principali della sfida Spal-Milan, in programma domani sera, ore 21:45, allo stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara.

Interrogato sul momento di forma di Hakan Calhanoglu, Pioli ha detto: “Credo che sia un grandissimo giocatore e lo sto stimolando perché ha la qualità per diventare più determinante. Si sa muovere, ha qualità, conclusione, è generoso. E’ arrivato il momento per essere un top player. Per me lo è in tutto quello che fa: è un leader sia tecnico che morale, ma questo lo devono riconoscere soprattutto i suoi compagni”. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MISTER PIOLI >>>