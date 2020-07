Pioli: “Bonaventura è un ottimo giocatore e professionista”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto in conferenza stampa i temi principali di Milan-Parma, match in programma domani sera, ore 19:30, a ‘San Siro‘ e valevole per la 33^ giornata di Serie A.

Interpellato dai cronisti su Giacomo Bonaventura, Pioli ha dichiarato: “Jack è un ottimo giocatore e professionista, ha fatto ottime partite da subentrato e titolare. E’ quello che stiamo facendo tutti. Non ci siamo fatti condizionare da altre situazioni. Abbiamo bisogno di tanto tanto, lo sforzo sarà grande e c’è bisogno di tutti. Serve lo stesso atteggiamento da parte di tutti”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI >>>