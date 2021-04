Parma-Milan, Pioli: “Non dobbiamo fare gli stessi errori della Sampdoria”

Stefano Pioli, alla vigilia di Parma-Milan, ha parlato delle strategie della gara. Obiettivo: non ripetere gli errori del match contro la Samp

Stefano Pioli, alla vigilia di Parma-Milan, ha parlato delle strategie della gara. Obiettivo: non ripetere gli errori del match contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: "Parma molto alto nelle ultime gare? Il campionato italiano è stimolante perchè ci sono tante squadre diverse. Siamo pronti a tutto. Non dobbiamo commettere gli stessi errori della Sampdoria ovvero non andare in profondità. Dobbiamo saper leggere bene gli spazi e essere veloci sia con la palla che senza palla". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli