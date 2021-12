Pallone d’Oro, Ancelotti: “Benzema può vincerlo nel 2022”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha commentato l'assegnazione del Pallone d'Oro. Ecco le sue parole su Karim Benzema

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha commentato l'assegnazione del Pallone d'Oro. Ecco le sue parole su Karim Benzema in conferenza stampa: "Diamo il giusto peso al Pallone d'Oro. Ha vinto Messi, che continua ad essere un grande giocatore. Credo che i premi individuali siano importanti perché sono fonte di motivazione ma non è una tragedia non vincerli. Speriamo che l'anno prossimo capiti a qualcuno del Real. Benzema ha disputato una grande stagione ed è arrivato quarto, ora ha un motivo in più per allenarsi e giocare al meglio e avere la possibilità di vincere nel 2022". Ancora la Ligue 1 nei pensieri del Milan: nuovo difensore dalla Francia?