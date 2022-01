Padova, Mirabelli: “Milan? Con me in Europa dopo sette anni”

Massimiliano Mirabelli si è presentato come nuovo direttore sportivo del Padova, trovando anche il tempo di parlare del suo passato al Milan

Massimiliano Mirabelli si è presentato come nuovo direttore sportivo del Padova, trovando anche il tempo di parlare del suo passato al Milan. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Per blasone, per la bellissima città che rappresenta, non ho avuto problemi ad accettare questa proposta. Io sono partito dal basso e ho cercato sempre di guadagnarmi categorie, qui c’è un progetto serio e grande entusiasmo. Nelle mie esperienze, nella mia indole, ci ho sempre messo la faccia: mi assumo le responsabilità fin da ora. Non sono stato un ex calciatore, i grandi club me li son dovuti guadagnare, so cos’è la gavetta. Come si è prospettata questa proposta? Sono nel calcio da tanto tempo, ci conoscevamo già. Sono stato contattato due-tre settimane fa e mi è stato prospettato un progetto importante, ma più che le parole passeremo ai fatti, non giochiamo tanto con le parole".