Origi: “Ho scelto il Milan per il progetto, un onore farne parte”

Divock Origi, attaccante del Milan, ha parlato del perché ha scelto i rossoneri durante la conferenza stampa di presentazione: "Alla fine della scorsa stagione ho avuto dei dialoghi, ma in quel momento ero concentrato sul Liverpool. Alla fine ho capito ancora meglio il progetto del Milan, che ho condiviso, e per me è stato un onore poter far parte di questa storia. Continua da anni e questa società tramanda il tutto da generazioni. Mettermi al servizio del gruppo è stata una decisione chiara. Non posso che essere contento. Ci sono tantissimi grandi giocatori che hanno giocato al Milan, facendone la storia. Difficile fare un nome. Penso a van Basten, a Shevchenko, a Inzaghi e tanti altri. Tutti fanno parte della cultura speciale di questa squadra. Penso sia importante fare il proprio percorso, ma inserendosi in questa cultura che fa la storia del Milan". Milan, Divock Origi si presenta in conferenza: qui tutte le sue dichiarazioni