Nuovo Stadio, Scaroni: “Non ci sono discussioni, si costruirà. E’ deciso”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della costruzione del Nuovo Stadio. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della costruzione del Nuovo Stadio. Queste le sue dichiarazioni nella conferenza stampa post Assemblea dei Soci: "Abbiamo parlato anche dello stadio, che è in cima alle mie preoccupazioni da tempo. Sono convinto che le squadre italiane non potranno essere protagonisti in Europa senza nuovi stadi, paragonabili a quelli delle squadre di Champions. Da quasi due anni portiamo avanti il tema. Abbiamo incontrato il sindaco lunedì e sono uscito dal colloquio ottimista . Non c'è dubbio sul fatto che il sindaco concordi sul fatto che Milano meriti uno stadio di primo livello. È la condizione fondamentale per non perdere i propri gioielli. Aumenterebbe le nostre entrate, trasformerebbe la partita in un evento, così come fanno i nostri competitor. Abbiamo avuto parole positive. Dobbiamo mettere a punto ancora qualche punto, soprattutto dal punto di vista estetico. Vogliamo partire quanto prima, siamo fiduciosi".

"Il 23 rivedremo l'amministrazione comunale. Il dialogo prosegue in modo serrato. Non ci sono discussioni sul fatto che si costruirà un nuovo stadio, è deciso. Dall'altro lato c'è da revisionare il progetto. Perché il mondo e le esigenze sono cambiate, anche per il Covid. La nostra idea, in sintesi, è di procedere in due fasi. Da una parte iniziare subito sullo stadio. Dall'altra rivedere il progetto con l'amministrazione, che avrà il proprio inizio tra mesi o anni, per renderlo ok per le esigenze di tutti". Ecco dove e come vedere Milan-Torino in tv e in streaming