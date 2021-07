Nizza-Milan, Maignan annuncia: “Sono pronto per giocare”

Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato dell'amichevole tra Nizza e il Milan che si disputerà domani sera

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato in conferenza stampa. Maignan si è soffermato anche su Nizza-Milan, gara amichevole che si giocherà nella giornata di domani: "La preparazione per la partita di domani è stata intensa. Sicuramente sono pronto a giocare. Ci sono differenze tra la scuola francese e italiana, ma sono ben disposto a imparare e a crescere". Ecco le altre dichiarazioni di Maignan in conferenza stampa.