Pioli in conferenza stampa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cresce l’attesa per il derby Inter-Milan, in programma sabato alle ore 18 in quel di San Siro. Per l’occasione Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia a Milanello. L’evento avrà inizio domani 16 ottobre alle ore 14.

