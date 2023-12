Milan, Pioli: “Non il nostro migliore momento a livello di entusiasmo”

Sulla partita e le differenze tra primo e secondo tempo: "Abbiamo fatto fatica per la loro pressione, non siamo stati bravi a superarla. Non abbiamo concesso tanto. Non è il nostro migliore momento a livello di entusiasmo e positività. I ragazzi sono stati bravi a crederci. Ora alcuni stanno meglio, e nei cambi avremo più soluzioni, cosa che ho pagato nelle scorse partite".

Sulla felicità nel post: "La squadra la sta vivendo come la vivo io. Qua non è facile vincere. Siamo gratificati dalla partita. Quest'anno non riusciamo ad arrivare alle semifinali di Champions. Io credo nel potenziale della squadra. Dobbiamo fare bene".

Sulle possibilità di restare in Champions: "Io ho chiesto il risultato del PSG solo sul nostro 1-2. Noi dovevamo vincere. C'è delusione perché volevamo la Champions. Siamo usciti per differenza reti, la delusione c'è, ma ci deve essere anche la convinzione che siamo una squadra che può fare bene". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.