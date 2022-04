Napoli, Spalletti: “Scudetto? Sarebbe ridicolo non crederci ora”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha ammesso che non ha senso nascondersi a questo punto sull'argomento scudetto

Luciano Spalletti , allenatore del Napoli, ha ammesso che non ha senso nascondersi a questo punto sull'argomento scudetto. Gli azzurri, a -1 dal Milan, se la vogliono giocare fino all'ultimo. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Noi dobbiamo ragionare sulle nostre possibilità di fare la nostra corsa, su quello che ci aspetta in questo finale di campionato. A questo punto sarebbe ridicolo non ammettere apertamente che siamo noi, Milan, Inter e Juve in lotta per il campionato. Ce lo giochiamo al di là dei risultati degli altri, andiamo per la nostra strada e la gestione dello spogliatoio è facile perché abbiamo capito ormai con che professionisti doc ci confrontiamo".