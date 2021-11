Napoli, Spalletti: “Il tempo dirà con chi dovremo combattere” | News

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sconfitta contro l'Inter

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Inter-Napoli, gara terminata 3-2, Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni. "Io so quale deve essere la nostra corsa, se questo ci farà vincere bene. Vedremo con il passare delle settimane e dei match. Il tempo dirà con chi dovremo combattere. Osimhen? Ha un gonfiore all'occhio, aspettiamo gli accertamenti".