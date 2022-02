Napoli, Spalletti si diverte: “Scudetto? Questa situazione è una figata”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato della lotta scudetto che comprende anche il Milan. Queste le dichiarazioni

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato della lotta scudetto che comprende anche il Milan. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter: "È bene precisare che il nostro obiettivo era quello di metterci dietro alle più forti del campionato e rientrare tra le prime quattro. Sappiamo che vincendo questa gara potremmo essere catapultati verso quest'altro obiettivo. Questa è una figata come situazione, abbiamo passato la settimana col sorriso sulla bocca e si mantenuto anche durante la notte mentre dormivamo. Questa situazione è quella che amiamo, vivendo facendo questo sport". Abbiamo intervistato in esclusiva il tifoso del Milan DJ Ringo: queste le dichiarazioni