Napoli, Spalletti: “Per mantenere la vetta serve un po’ di ‘cazzimma’”

Cosa serve al Napoli per mantenere la vetta della classifica di Serie A? Lo spiega Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Lazio: "Ho fiducia perché abbiamo qualità e giochiamo un grande calcio. Sopra è chiaro che dobbiamo metterci un po' di 'cazzimma', come si dice a Napoli. Questi giocatori hanno fatto tanta fatica per arrivare qui perché ci sono successe tante cose, come la Coppa d'Africa. Gestire questi momenti in un modo del genere è sinonimo di avere carattere. Adesso possiamo allenarci di più, possiamo recuperare anche dei giocatori fuori per infortunio".