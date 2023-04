Napoli-Milan, Pioli: “Difesa a 4? Possibile. Fiducia nei giocatori”

Se il Milan può ripetere una prestazione come quella dell'andata: "Avevamo scelto di non andare in parità numerica, li abbiamo indirizzati bene. Ho fiducia nei miei giocatori, possiamo metterli in difficoltà. Poi giochiamo contro una squadra di livello, ma stiamo bene e sappiamo di dover spingere al massimo per andare oltre i limiti e fare in modo che sia una stagione positiva". Napoli-Milan, le parole di Stefano Pioli alla vigilia