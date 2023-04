Napoli-Milan, Pioli: “Gara diversa dall’andata, inizia un’altra stagione”

Alla vigilia di Napoli-Milan , Stefano Pioli , ha parlato della partita in conferenza stampa. Interrogato sulle armi in più che avranno gli avversari rispetto al Diavolo e viceversa, l'allenatore rossonero ha dichiarato come il match sarà totalmente diverso da quello dell'andata. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano Pioli in vista di Napoli-Milan

"Credo che sia evidente che abbia avuto continuità, hanno perso solo due partite. Ha raggiunto risultati mai ottenuti prima. Noi non siamo stati continui e gli ultimi mesi non sono stati all'altezza. Ora inizia un'altra stagione, non meritavamo di perdere all'andata. Comunque sarà una gara diversa e se giochiamo da Milan possiamo fare bene. In ogni caso non conterà nulla in vista della Champions League, dove non c'è nulla di condizionabile da questi fattori". Napoli-Milan, le parole di Stefano Pioli alla vigilia