Napoli-Milan, Pioli: “Restano tre punti, serve continuità”

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan , partita della 28^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo Stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa resta negli spogliatoi: "Restano tre punti e la concentrazione per la prossima gara. Abbiamo bisogno di continuità. Non manca tanto, testa solo alla prossima".

La cosa migliore e se è tornato il gioco: "La personalità della squadra. Per come l'abbiamo approcciata. Sono d'accordo sul gioco. Se il collettivo funziona, mettiamo in risalto le qualità dei singoli".