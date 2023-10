Napoli-Milan, Pioli: “Nervi tesi? Sì, ma è giusto così. Su Calabria…”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello di Napoli-Milan , partita della 10^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ecco, quindi, un estratto delle sue dichiarazioni.

Se ci sono nervi tesi e sulla frase di Calabria: "Sì, perché è giusto che sia così. Diamo il massimo per ottenere il meglio, ma nervi tesi giusti. Ci mancherebbe che torniamo da una sconfitta così allegri. Mi sono state riportate dichiarazioni non veritiere, che ha portato confusione. Calabria non parlava dei compagni, ma dell'ambiente. Nessun problema, ci siamo chiariti parlando con i giocatori".