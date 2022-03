Napoli-Milan: data e orario della conferenza di Pioli | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenterà in conferenza stampa Napoli-Milan, big match della 28^ giornata di Serie A. Ecco quando

Pioli presenterà i temi principali di Napoli-Milan in conferenza stampa a Milanello. Accadrà sabato 5 marzo, alle ore 14:30, presso la sala stampa del centro sportivo rossonero di Carnago (VA). Potrete seguire l'evento, oltre che in diretta sui canali ufficiali di A.C. Milan, anche in live testuale su 'PianetaMilan.it'. Chelsea in vendita, Milan sul bomber dei 'Blues': le news di mercato >>>