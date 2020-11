Napoli-Milan, Bonera: “Pioli virtualmente con noi. Scudetto? Solo ai primi di maggio…”

Napoli-Milan, le dichiarazioni di Bonera in conferenza

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Daniele Bonera, collaboratore tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, posticipo dell’8^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Bonera, che stasera ha sostituito l’allenatore Stefano Pioli, fermato dal coronavirus.

Sul contatto con mister Pioli: “Siamo evidentemente contenti. Abbiamo fatto una videochiamata col mister, ha seguito la gara da casa. Ma era virtualmente con noi, siamo felici di questo risultato”.

Su Ibrahimovic: “Siamo contenti abbia partecipato ancora una volta in maniera attiva a questa vittoria”.

Sull’infortunio di Ibrahimovic: “Ha avuto un problema muscolare, vediamo domani con i medici. Non ci voleva”.

Sul primo posto: “In ogni gara aumenta la nostra consapevolezza, di poter andare su ogni campo e giocarcela. Manca ancora tempo, siamo all’inizio di un percorso”.

Sui pensieri Scudetto: “Ai primi di maggio (ride, ndr). Ci sono squadra combattute per quello, noi possiamo stare lì in alto ma lavorare con sacrifico e vedere dove saremo in primavera”.

