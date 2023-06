Napoli, De Laurentiis: “C’è da cambiare tanto in questo calcio”

Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato della UEFA e delle competizioni europee: "A noi più le cose sono complicate più ci eccitano. Dopo lo Scudetto le cose si complicano, è normale. Dite che c'è l'Europa, ma non basta. Io dico che c'è da cambiare tanto in questo calcio. In tanti mi chiedono di fare un po' di politica, ma io rispondo di no perché a me piace il mondo dei contenuti e in politica non sei libero di combinare in maniera industriale".