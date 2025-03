Napoli, Conte: “Col Milan ci sarà da soffrire”. Gli annunci su Anguissa e Spinazzola

"Neres è completamente recuperato, ha fatto grandi miglioramenti e sicuramente giocherà, non so se inizierà ma una parte la giocherà sicuramente e sapete quanto è importante per noi". Così Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Ecco le sue parole riprese da IlNapolista: "Recuperarlo al 100% era fondamentale. Le nazionali ci hanno portato qualcosa di negativo perché Anguissa ha avuto un affaticamento all'adduttore. Monitoriamo bene la situazione. Poi c'è Spinazzola che giovedì contro la Puteolana ha ricevuto un colpo al quadricipite ed è fuori, non s'è più allenato con noi".