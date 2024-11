Napoli, Conte: “Lo Scudetto un miracolo? Solo uno è capace di farli”

Nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Atalanta, Antonio Conte - allenatore degli azzurri - ha condiviso le sue riflessioni sul momento positivo del Napoli, attualmente in vetta alla classifica di Serie A dopo il match vinto contro il Milan. Con la sua consueta sincerità, l’allenatore ha voluto chiarire la sua visione riguardo alla lotta per lo scudetto, sottolineando l'importanza di mantenere i piedi per terra, pur non volendo spegnere l'entusiasmo dei tifosi.