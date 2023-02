Monza-Milan, data e orario della conferenza stampa di Pioli | PM News

Stefano Pioli presenterà Monza-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2022-2023, in conferenza stampa. Ecco quando avverrà l'evento

Archiviato il successo interno (1-0) in Champions League contro il Tottenham, il Milan di Stefano Pioli è già proiettato al prossimo impegno in campionato. Che, nella fattispecie, sarà Monza-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma sabato 18 febbraio, alle ore 18:00, all'U-Power Stadium.