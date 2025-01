Monza, Bocchetti in conferenza: “Camarda? Giocatore forte, ma è del Milan”

Alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, valida per la 23ª giornata di Serie A, l’allenatore del Monza, Salvatore Bocchetti, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Oltre agli aspetti tattici e alla preparazione della gara, il tecnico brianzolo ha affrontato anche il tema mercato, soffermandosi in particolare sulle voci che accostano Francesco Camarda al club biancorosso.