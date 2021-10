Milan-Verona, Tudor: “Ibrahimovic? Se non gioca sono contento”

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato della partita contro il Milan, in programma domani sera a San Siro. Ecco cosa ha detto

Igor Tudor, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. Ecco le dichiarazioni di Tudor: "Theo Hernandez? "Non credo che un giocatore cambi le dinamiche di una squadra. Il Milan è una delle squadre che stanno meglio in Serie A, insieme al Napoli. Mi aspetto una partita molto difficile, andiamo là e vediamo che succede".

Su Veloso: "Miguel è un ragazzo importante, dentro e fuori dal campo. Sono felice sia tornato: ha fatto due o tre settimane buone di lavoro. La sua presenza in allenamento si sente, ha fatto cose importanti qui negli ultimi anni, e la squadra riconosce la sua leadership. E' un leader assoluto".

Su Ilic: "Se recupera? Vediamo ancora, ha subito questa botta... vediamo domani. Sulla trequarti? Non lo so, vediamo: per ora non penso".

Su Ibrahimovic: "Se Ibra non gioca sono contento, lo considero ancora uno dei più forti. Ho visto che potrebbe andare in panchina: è un giocatore importante per loro. Abbiamo pensato a queste soluzioni, sia che giochi dall'inizio sia che subentri a gara in corso".

Se Frabotta: "Ha questo problema al tendine: ha ricominciato a correre, ma non è ancora pronto. Mi dispiace molto, perché può darci una grossa mano".

Su Dawidowicz: "Pawel è una bella sorpresa. Un ragazzo intelligente, applicato, concentrato: spero continui così, che non molli niente, perché la miglior qualità di un difensore è stare sempre sul pezzo, non sbagliare niente. In una partita o due possono fare bene tutti, avere continuità è una grande qualità: tante volte si descrive un difensore per la velocità, per la tecnica, invece io credo debba essere valutato in base a quanti errori commetta sulle reti subite. Nel calcio di oggi c'è questo inganno".